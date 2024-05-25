Взрыв в городе прогремел около 16 часов. Уже через несколько минут городской голова сообщил, что, к сожалению, есть прилет.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что уже известно о последствиях российского удара

Игорь Терехов написал, что, по предварительной информации, есть прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Все соответствующие службы будут работать на месте вражеского попадания.

Предварительно, попадание произошло в строительный гипермаркет,

– уточнил городской голова.

Глава Харьковской ОВА подтвердил, что оккупанты ударили по гражданской торговой инфраструктуре. В результате обстрела вспыхнул пожар.

Олег Синегубов писал, что по состоянию на 16:25 известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере 4 раненых.

Уже точно известно о двух погибших,

– вскоре сообщил Терехов в 16:31.

В 16:45 Синегубов уточнил, что два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Вспыхнул пожар на 15 000 квадратных метров.