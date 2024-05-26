Внаслідок російського удару по "Епіцентру" загинули і постраждали більше десятків людей. На місці подій і досі продовжують пошуково-рятувальні роботи.

До теми "Дихати було нічим": працівники "Епіцентру" розповіли про те, як рятувалися з-під завалів

У Харкові оголосили день жалоби 27 травня

У Харківській міській раді зазначили, що мер Ігор Терехов оголосив 27 травня День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр". Міський голова підписав відповідне розпорядження, яке закріплює це на офіційному рівні.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою,

– мовиться у дописі міської ради.

Окрім того, буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" у Харкові.

Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові