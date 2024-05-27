У контексті останнього російського обстрілу "Епіцентру" у Харкові Кулеба закликав європейських союзників збільшити та пришвидшити військову допомогу для України. Зокрема поставити додаткові системи ППО, а також підтримати удари України по військових цілях на території Росії.

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Кулеба показав фото хлопчика з Харкова

На початку онлайн-виступу у Раді глава українського МЗС показав своїм європейським колегам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова. Батько цього хлопчика міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", який росіяни знищили ударом 25 травня.

На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару,

– розповів міністр.

Головний український дипломат наголосив, що цей черговий воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад. За словами міністра, "часу на рефлексії немає, потрібні дії".

"Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові Patriot та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", – зазначив він.



Кулеба показав партнерам з ЄС фото хлопчика, чий батько міг бути жертвою російського обстрілу "Епіцентру" / Фото МЗС України

Глава МЗС закликав збільшити підтримку України

Кулеба наголосив, що у той час, як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, тим часом вороги вільного світу, зокрема, Росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємопідтримку. За словами міністра, ці країни набирають зухвалості, що загрожує дестабілізацією не лише в Європі, але і в інших регіонах світу.

Вільний світ має значно більший економічний та військовий потенціал, ніж його вороги. Але вони мають більше рішучості. Поки на Заході все ще є ті, хто думає, як Москва відреагує на українські удари по російських військових цілях, Путін просто б’є куди хоче і як хоче,

– заявив міністр.

Дмитро Кулеба також закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для нашої країни безпосередньо в українських виробників. Адже їх виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг доступних фінансових ресурсів.

Окрім того, глава українського МЗС зазначив, що можливо також для цього використовувати частину прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

Міністр також наголосив на потребі посилення санкційного тиску на Росії, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших. А також закликав заблокувати всі схеми обходу санкцій.

Міністр окремо закликав європейських партнерів проявити політичну волю для своєчасного схвалення переговорних рамок і практичного початку переговорів про вступ України до ЄС уже в червні. Насамкінець Кулеба подякував країнам, які погодилися взяти участь у Саміті миру, що пройде у Швейцарії.