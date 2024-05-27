Нагадаємо, що Росія вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у вихідний день, коли там знаходилася велика кількість людей. Внаслідок ворожих атак по Харкову 25 травня є десятки жертв та травмованих.

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В якому стані постраждалі після обстрілу Харкова 25 травня

Очільник Харківської ОВА повідомив, що на цю мить у лікарнях перебуває 21 людина.

Серед них одна дитина 13 років – стан середньої важкості з позитивною динамікою. 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані,

– розповів він.

Усім потерпілим лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

Зверніть увагу! Станом на ранок 27 травня кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16 людей. Поранено всього 45 осіб.

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