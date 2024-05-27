Нагадаємо, що Росія вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у вихідний день, коли там знаходилася велика кількість людей. Внаслідок ворожих атак по Харкову 25 травня є десятки жертв та травмованих.
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В якому стані постраждалі після обстрілу Харкова 25 травня
Очільник Харківської ОВА повідомив, що на цю мить у лікарнях перебуває 21 людина.
Серед них одна дитина 13 років – стан середньої важкості з позитивною динамікою. 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані,
– розповів він.
Усім потерпілим лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.
Удар по "Епіцентру" в Харкові: останні новини
- Директор "Епіцентру" у Харкові Олександр Луценко розповів, що внаслідок ворожої атаки по гіпермаркету загинули декілька співробітників, які виводили відвідувачів з приміщення.
- Співробітники Харківської обласної прокуратури проаналізували відео з камер спостереження у "Епіцентрі" та встановили, що на момент удару в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.
- Відомо, що за допомогою ДНК-тесту вдалося ідентифікувати тіла 6 жертв. Ідентифікація решти тіл триває.