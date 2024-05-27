Напомним, что Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в выходной день, когда там находилось большое количество людей. В результате вражеских атак по Харькову 25 мая есть десятки жертв и травмированных.

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В каком состоянии пострадавшие после обстрела Харькова 25 мая

Глава Харьковской ОГА сообщил, что на данный момент в больницах находится 21 человек.

Среди них один ребенок 13 лет – состояние средней тяжести с положительной динамикой. 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии,

– рассказал он.

Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Обратите внимание! По состоянию на утро 27 мая количество погибших в результате удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до 16 человек. Ранены всего 45 человек.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: последние новости