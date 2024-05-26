С помощью этого метода правоохранителям удалось идентифицировать тела 6 жертв российской атаки по харьковскому "Эпицентру". Поисково-спасательная операция на месте событий по состоянию на 26 мая все еще продолжается.

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Полиция идентифицировала тела 6 жертв атаки по "Эпицентру"

В полиции Харьковской области рассказали, что по результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шестерых граждан, погибших в результате вражеской атаки на "Эпицентр" в Харькове. Сейчас продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет.

Среди погибших – 12-летняя девочка, которая была посетителем торгового заведения. Работы по разбору завалов не прекращаются. Также из пепелища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается,

– отметили правоохранители.

Также, по состоянию на 16:30, пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин. На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.

"Криминалисты отобрали 15 образцов буккального эпителия (клетки эпителия ротовой полости человека – 24 Канал) у родственников погибших. Идентификация тел продолжается", – отметили в полиции.

Обратите внимание! В полиции Харьковской области напомнили, что все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции +380934943162, или 102.

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