За допомогою цього методу правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла 6 жертв російської атаки по харківському "Епіцентру". Пошуково-рятувальна операція на місці подій, станом на 26 травня, все ще триває.

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Поліція ідентифікувала тіла 6 жертв атаки по "Епіцентру"

У поліції Харківщини розповіли, що за результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян, що загинули внаслідок ворожої атаки на "Епіцентр" у Харкові. Наразі триває документування наслідків влучання російських ракет у гіпермаркет.

Серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем торговельного закладу. Роботи з розбору завалів не припиняються. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває,

– наголосили правоохоронці.

Також, станом на 16:30, постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

"Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію (клітини епітелію ротової порожнини людини – 24 Канал) у родичів загиблих. Ідентифікація тіл триває", – зазначили у поліції.

Зверніть увагу! У поліції Харківщини нагадали, що всі, хто втратив зв'язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102.

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