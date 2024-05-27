За його словами, у Харкові загинули декілька співробітників, які виводили відвідувачів з приміщення. Відомо, що на момент удару в магазині перебувало близько 60 працівників.

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Віддали життя рятуючи інших

Співробітники виводили відвідувачів. Деякі загинули у зв’язку з тим, що виводили відвідувачів. На зв’язок деякі не виходять, їх шукають,

– повідомив Луценко.

Станом на вечір 26 травня рятувальники ДСНС дійшли до середини торгового центру. Вони розбирають завали та продовжують пошук загиблих.

Один зі співробітників "Епіцентру", Дмитро, поділився своїм пережитим жахом.

"Після першого прильоту ми з напарником у центрі магазину лягли на підлогу, після другого – почав обвалюватися дах. Потім ми вже вдвох повзли просто навмання, на світло. Там кіптява, все горить, люди якісь. Ми намагалися їх за собою тягнути і вийшли на склад", – розповів він.

За його словами, на момент удару в магазині перебувало близько 60 співробітників, оскільки атака сталася у вихідний день. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами.

Удар по "Епіцентру" в Харкові: коротко