Тіло чоловіка ідентифікували сьогодні вночі 28 травня по аналізу ДНК, який відібрали у його сина. В поліції Харківської області розповіли деталі.
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Поліція знайшла батька 8-річного Михайлика
Вночі 28 травня криміналісти вже можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. Загиблий 38-річний Олександр працював у супермаркеті. Однак, 25 травня окупанти цинічно вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня 2 авіабомби.
Нагадаємо, що декілька днів тому дитина разом із мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли його тато повернеться з роботи, а почувши про трагедію наступного дня з мамою прийшли до поліції. Тоді він пройшов процедуру відбору ДНК, адже він прямий родич загиблого чоловіка.
Михайлик проходить аналіз ДНК / Фото поліції Харківської області
Кулеба показав партнерам з ЄС фото Михайлика, чий батько загинув від обстрілу "Епіцентру": коротко
- На початку онлайн-виступу у Раді глава українського МЗС показав своїм європейським колегам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова.
- "На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару, зазначав тоді міністр.
- Головний український дипломат наголосив, що цей черговий воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад. За словами міністра, "часу на рефлексії немає, потрібні дії".