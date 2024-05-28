Тіло чоловіка ідентифікували сьогодні вночі 28 травня по аналізу ДНК, який відібрали у його сина. В поліції Харківської області розповіли деталі.

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Поліція знайшла батька 8-річного Михайлика

Вночі 28 травня криміналісти вже можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. Загиблий 38-річний Олександр працював у супермаркеті. Однак, 25 травня окупанти цинічно вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня 2 авіабомби.

Нагадаємо, що декілька днів тому дитина разом із мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли його тато повернеться з роботи, а почувши про трагедію наступного дня з мамою прийшли до поліції. Тоді він пройшов процедуру відбору ДНК, адже він прямий родич загиблого чоловіка.



Михайлик проходить аналіз ДНК / Фото поліції Харківської області

Важливо! Станом на 06:00 ранку 28 травня з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Наразі пошукові роботи ще тривають.

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