Тело мужчины идентифицировали сегодня ночью 28 мая по анализу ДНК, который отобрали у его сына. В полиции Харьковской области рассказали детали.
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Полиция нашла отца 8-летнего Михаила
Ночью 28 мая криминалисты уже могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. Погибший 38-летний Александр работал в супермаркете. Однако, 25 мая оккупанты цинично убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня 2 авиабомбы.
Напомним, что несколько дней назад ребенок вместе с мамой пришли в штаб следственного управления, который развернут возле уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда его папа вернется с работы, а услышав о трагедии на следующий день с мамой пришли в полицию. Тогда он прошел процедуру отбора ДНК, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.
Миша проходит анализ ДНК / Фото полиции Харьковской области
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- В начале онлайн-выступления в Раде глава украинского МИД показал своим европейским коллегам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова.
- "На фото вы видите, как полицейский берет у мальчика мазок ДНК, который нужен для поиска его отца среди возможных жертв этого удара, отмечал тогда министр.
- Главный украинский дипломат подчеркнул, что это очередное военное преступление является частью систематической стратегии России, которая пытается уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин. По словам министра, "времени на рефлексии нет, нужны действия".