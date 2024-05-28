Тело мужчины идентифицировали сегодня ночью 28 мая по анализу ДНК, который отобрали у его сына. В полиции Харьковской области рассказали детали.

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Ночью 28 мая криминалисты уже могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. Погибший 38-летний Александр работал в супермаркете. Однако, 25 мая оккупанты цинично убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня 2 авиабомбы.

Напомним, что несколько дней назад ребенок вместе с мамой пришли в штаб следственного управления, который развернут возле уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда его папа вернется с работы, а услышав о трагедии на следующий день с мамой пришли в полицию. Тогда он прошел процедуру отбора ДНК, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.



Миша проходит анализ ДНК / Фото полиции Харьковской области

Важно! По состоянию на 06:00 утра 28 мая из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются.

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