Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив трагічну новину вранці 29 травня. На жаль, кількість жертв зростає з моменту атаки, тобто з вечора 25 травня. На місці атаки росіян у Харкові все ще тривають пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих.
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Що відомо про 40-річного чоловіка
На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру". Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум'ям сягали 50%,
– повідомив посадовець.
Він висловив співчуття родині та близьким.
Трагічний удар росіян по гіпермаркету в Харкові
- 25 травня внаслідок вечірнього удару росіян двома керованими авіабомбами (КАБ) по приміщенню "Епіцентру" в Харкові загинули та поранились люди. Адже пожежа після удару охопила 15 тисяч метрів квадратних.
- У приміщенні на той момент перебувало орієнтовно 200 людей. З них 20 – в самому епіцентрі вибуху.
- Трагедія забрала життя мами з 12-річною донечкою, 17-річного хлопця та 38-річного працівника "Епіцентру", ДНК-тест для ідентифікації тіла якого здавав його 8-річний син.
- Загалом кількість загиблих збільшилась до 19 людей, ймовірно, поранених – 48. Раніше говорили про 18 загиблих – 12 працівників гіпермаркету та 4 відвідувачів.