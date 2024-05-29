Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив трагічну новину вранці 29 травня. На жаль, кількість жертв зростає з моменту атаки, тобто з вечора 25 травня. На місці атаки росіян у Харкові все ще тривають пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих.

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Що відомо про 40-річного чоловіка

На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру". Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум'ям сягали 50%,

– повідомив посадовець.

Він висловив співчуття родині та близьким.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого чоловіка.

Трагічний удар росіян по гіпермаркету в Харкові

25 травня внаслідок вечірнього удару росіян двома керованими авіабомбами (КАБ) по приміщенню "Епіцентру" в Харкові загинули та поранились люди. Адже пожежа після удару охопила 15 тисяч метрів квадратних.

У приміщенні на той момент перебувало орієнтовно 200 людей. З них 20 – в самому епіцентрі вибуху.

Трагедія забрала життя мами з 12-річною донечкою, 17-річного хлопця та 38-річного працівника "Епіцентру", ДНК-тест для ідентифікації тіла якого здавав його 8-річний син.

Загалом кількість загиблих збільшилась до 19 людей, ймовірно, поранених – 48. Раніше говорили про 18 загиблих – 12 працівників гіпермаркету та 4 відвідувачів.

Важливо! Начальник Слідчого управління звернувся до всіх, хто шукає своїх рідних і надав зразки ДНК для впізнання, із проханням звертатися за додатковою інформацією щодо результатів досліджень за номером: +380934943162