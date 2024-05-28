Росіяни не припиняють обстрілювати Харків – вибухи в місті лунають ледь не щодня.

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Вибухи в Харкові

Першу серію вибухів місцеві почули о 16:35. Вже о 16:51 стало відомо про нову серію вибухів.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська вдарили по населеному пункту в Харківському районі.

Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства,

– написав він.

За словами голови ОВА, попередньо – постраждалих немає.

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Окупанти не припиняють терор Харківщини