Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що окупаційні війська Росії завдали авіаудару по селу Богуславка, обсипавши снарядами житлове подвір'я, внаслідок чого двоє хлопчиків поранені, а жінка похилого віку загинула. Також є загиблі та поранені у селі Стариця та поранені у Вовчанську. А в прикордонному населеному пункті Івашки через підрив загинули двоє людей.

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Третій день жалоби

Що ж до удару по "Епіцентру", російські пропагандисти і тут не втрималися від брехні: спочатку розповсюджували фейки про те, що там перебували нібито наші військові. Потім почали публікувати інформацію, що нібито там був склад боєприпасів.

Але кожна людина, яка щодня проходила повз і була відвідувачем "Епіцентру", може розповісти, що насправді там було. А ті, хто живе не в Харкові, можуть побачити кадри з камер відеоспостереження, які опублікували в поліції та прокуратурі щодо того, хто перебував у гіпермаркеті на момент двох ударів КАБами.

Це вже, на жаль, третій день жалоби за неповні два тижні у Харкові та області: спочатку база відпочинку, потім типографія, тепер "Епіцентр". Такі масовані й масштабні трагедії сталися саме через Росію,

– підкреслила Анна Черненко.

Наразі відомо про 16-х загиблих внаслідок удару по "Епіцентру". Із них 11 вже змогли опізнати, але більшість – саме за зразками ДНК, які здають найближчі рідні. П'ять людей досі вважаються зниклими безвісти.

В епіцентрі вибуху перебували близько 20 людей, тому якщо порахувати 16 загиблих + 5 зниклих безвісти, 21 людина могла бути всередині.

Потрібен захист на всіх рівнях

Сама ж робота з пошуку тіл або хоча б їхніх фрагментів є великою та складною й триває вже третю добу. За даними обласного управління ДСНС, рятувальники змогли перевірити 30% завалів. Великі фрагменти металоконструкції просто переносять, а землю та згарище просіюють.

Кілька десятків людей у різних локаціях розбирають завали. Наразі відомо про одного загиблого, якого знайшли у відділі гіпермаркету. Його особу встановлюють за аналізом ДНК, який здають родичі.

Зараз у лікарнях через удари по будівлі гіпермаркету, центру Харкова та кільком районам залишається 21 людина. Із них двоє людей у дуже важкому стані. Також серед постраждалих на лікарняному ліжку лишається 13-річний підліток.

Міжнародні представники ООН були на місці цієї трагедії: поклали квіти, виразили підтримку і вчергове підкреслили, що українцям потрібен захист на всіх рівнях,

– зауважила кореспондентка з Харкова.

Удар по "Епіцентру": що відомо