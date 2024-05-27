Там противник влучив у мийку самообслуговування. В Миколаївській ОВА розповіли деталі.
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Що відомо про атаку ворога на Миколаївську область
Серед дня понеділка, 27 травня, о 13:26 в Миколаївській області почали лунати сирени повітряної тривоги.
О 14:03 в місцевих телеграм-каналах повідомили, що в Снігурівці чути звук вибуху. Там також додали, що в бік міста був пуск керованої авіаційної ракети. Вже менш ніж за 20 хвилин в області оголосили відбій тривоги.
Декілька хвилин опісля очільник місцевої ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська атакували місто Снігурівка Миколаївської області.
За його словами, у місті стався "приліт" ракети в мийку самообслуговування. У результаті обстрілу поранення зазнали двоє людей. Він зазначив, що стан потерпілої дівчини оцінюється як важкий.
"Надважлива військова ціль відкрита мийка. раша – терористи", – додав Кім.
Удар дронами по Миколаєву 28 квітня: коротко
- У ніч проти 28 квітня загарбники випускали дрони по Миколаївщині, місцеві чули вибухи.
- Мер Олександр Сєнкевич заявляв, що тоді під ранок російські окупанти атакували Миколаїв дронами. Спалахнула пожежа на рекреаційному об'єкті.
- Зауважимо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що близько 04:45 ворог атакував безпілотниками обласний центр. За його словами, постраждали два готелі, один з яких горів, та автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенерувальної інфраструктури.