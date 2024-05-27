Там противник попал в мойку самообслуживания. В Николаевской ОВА рассказали детали.
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Что известно об атаке врага на Николаевскую область
Днем в понедельник, 27 мая, в 13:26 в Николаевской области начали звучать сирены воздушной тревоги.
В 14:03 в местных телеграм-каналах сообщили, что в Снигиревке слышен звук взрыва. Там также добавили, что в сторону города был пуск управляемой авиационной ракеты. Уже менее чем через 20 минут в области объявили отбой тревоги.
Спустя несколько минут глава местной ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска атаковали город Снигиревка Николаевской области.
По его словам, в городе произошел "прилет" ракеты в мойку самообслуживания. В результате обстрела ранения получили два человека. Он отметил, что состояние пострадавшей девушки оценивается как тяжелое.
"Сверхважная военная цель открытая мойка. раша – террористы", – добавил Ким.
Удар дронами по Николаеву 28 апреля: коротко
- В ночь на 28 апреля захватчики выпускали дроны по Николаевской области, местные слышали взрывы.
- Мэр Александр Сенкевич заявлял, что под утро российские оккупанты атаковали Николаев дронами. Вспыхнул пожар на рекреационном объекте.
- Заметим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что около 04:45 враг атаковал беспилотниками областной центр. По его словам, пострадали два отеля, один из которых горел, и автомобили. Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.