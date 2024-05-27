Там противник попал в мойку самообслуживания. В Николаевской ОВА рассказали детали.

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Что известно об атаке врага на Николаевскую область

Днем в понедельник, 27 мая, в 13:26 в Николаевской области начали звучать сирены воздушной тревоги.

В 14:03 в местных телеграм-каналах сообщили, что в Снигиревке слышен звук взрыва. Там также добавили, что в сторону города был пуск управляемой авиационной ракеты. Уже менее чем через 20 минут в области объявили отбой тревоги.

Спустя несколько минут глава местной ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска атаковали город Снигиревка Николаевской области.

По его словам, в городе произошел "прилет" ракеты в мойку самообслуживания. В результате обстрела ранения получили два человека. Он отметил, что состояние пострадавшей девушки оценивается как тяжелое.

"Сверхважная военная цель открытая мойка. раша – террористы", – добавил Ким.

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