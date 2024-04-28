В против 28 апреля захватчики выпускали дроны по Николаевщине., местные слышали взрывы. Мэр областного центра и глава ОВА рассказали утром о последствиях очередного акта вражеского террора, о чем передает 24 Канал.

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Атака на Николаев и его последствия

Мэр Александр Сенкевич заявил, что под утро российские оккупанты атаковали Николаев дронами. Вспыхнул пожар на рекреационном объекте.

Возгорание ликвидировали спасатели, есть повреждение. Также поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняем (на 07:30– 24 Канал),

– говорится в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время известно, что огонь ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Обратите внимание! Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что около 04:45 враг атаковал беспилотниками областной центр. По его словам, пострадали два отеля, один из которых горел, и автомобили.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям констатировали, что огонь охватил 20 квадратных метров, к тушению привлекли 14 пожарных, а также 3 единицы техники.

Последствия обстрела Николаева и пожара / Фото ГСЧС

Как отмечает руководитель ОВА Ким, силы и средства противовоздушной обороны совершали боевую работу во время атаки. Командующий Воздушными силами Николай Олещук утром 28 апреля сообщил, что всего ночью ПВО ликвидировала 5 дронов: четыре из них – это "Шахеды".

Один из этих пяти ликвидированных беспилотных летательных аппаратов был уничтожен над Николаевщиной. Однако это не "Шахед", а дрон неустановленного типа, на чем акцентируют внимание в Воздушных силах.

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В целом против 28 апреля 2024 года российские военные запустили 4 ударных беспилотника типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в оккупированном Крыму, а также 5 дронов неустановленного типа из оккупированной части Херсонской области.

Все четыре "Шахеда" приземлили в следующих регионах: