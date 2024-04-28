Факт взрывов подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Однако он подчеркнул, что всю информацию предоставит впоследствии.

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Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе тактической авиации

Также Сенкевич подчеркнул, что власть сейчас выясняет ситуацию и что именно произошло. Перед тем тревогу объявили, как в Николаевской области, так и в Херсонской области. В Воздушных силах ВСУ прокомментировали, что именно в Николаевской области обнаружили новую группу дронов-камикадзе, которую враг запустил с Юга.

Почти сразу украинские защитники отметили, что российская тактическая авиация активна в южных регионах. Угроза– именно для прифронтовых областей.