Обстрел оккупанты совершили после выдачи жителям села гуманитарной помощи. О последствиях удара сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Циничный удар

Во время российского удара на Харьковщине пострадали три человека.

Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена,

– написал председатель ОГА.

Также, как сообщил Синегубов, за медицинской помощью обратился 18-летний сын волонтеров.

Обратите внимание! За сутки под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались около 15 населенных пунктов Харьковщины. Еще по 7 населенным пунктам россияне нанесли авиационные удары.

Россия продолжает обстреливать Украину