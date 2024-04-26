Обстріл окупанти здійснили після видачі жителям села гуманітарної допомоги. Про наслідки удару повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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Цинічний удар
Під час російського удару на Харківщині постраждало троє людей.
Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина,
– написав голова ОДА.
Також, як повідомив Синєгубов, за медичною допомогою звернувся 18-річний син волонтерів.
Росія продовжує обстрілювати Україну
- Зранку 26 квітня росіяни запустили по Дергачах в Харківській області керовані авіаційні бомби. Окупанти здійснили пряме влучання у приватний будинок в центральній частині міста. У будівлі почалась пожежа. Внаслідок влучання у будинок постраждали 3 дитини.
- В обід 25 квітня росіяни завдали удару по селищу Удачне в Донецькій області. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок удару по Удачному загинули троє людей. В Укрзалізниці уточнили, що всі вони – залізничники.
- Укрзалізниця 25 квітня стала об'єктом масових атак Росії. Окупанти також атакували вокзал у Балаклії на Харківщині, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру – на щастя, минулося без жертв.