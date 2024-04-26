Обстріл окупанти здійснили після видачі жителям села гуманітарної допомоги. Про наслідки удару повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Цинічний удар

Під час російського удару на Харківщині постраждало троє людей.

Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина,

– написав голова ОДА.

Також, як повідомив Синєгубов, за медичною допомогою звернувся 18-річний син волонтерів.

Зверніть увагу! За добу під артилерійськими та мінометними ударами ворога опинились близько 15 населених пунктів Харківщини. Ще по 7 населених пунктах росіяни завдали авіаційних ударів.

Росія продовжує обстрілювати Україну