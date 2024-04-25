Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок удару по Удачному загинули троє людей. В Укрзалізниці уточнили, що всі вони – залізничники. Також компанія оприлюднила імена загиблих.
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Залізничники загинули під час роботи
Загалом внаслідок удару по Удачному загинули 3 людини, ще 4 зазнали поранень. Усі вони – працівники залізниці.
Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії,
– повідомили в Укрзалізниці.
Також компанія назвала імена загиблих працівників.
- Богдан Ковальов, 26 років.
- Сергій Кузнецов, 37 років.
- Михайло Бандрівський, 26 років.
Усі троє загиблих працювали електромеханіками на залізниці.
Німе горе і невиправна трагедія для залізничної родини. Ми виражаємо свої найглибші співчуття близьким загиблих,
– сказали у компанії.
Що стосується поранених працівників, то їх госпіталізували до лікарні.
Прокуратура відкрила справу
Вадим Філашкін повідомив, що в Удачному також пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків. Наразі правоохоронці ретельно документують цей злочин.
Через терористичний обстріл за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури почалось досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни – ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України.