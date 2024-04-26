Зранку 26 квітня росіяни запустили керовані авіаційні бомби по Харківщині. Зокрема окупанти атакували Дергачі.
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Що відомо про атаку на Харківщину 26 квітня
О 10:25 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
Вже о 10:30 кореспонденти Суспільне повідомили, що на півночі Харкова чули вибух.
Згодом начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що російські війська завдають ударів по Дергачах.
Поранені 2 дитини
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок ворожих ударів по Дергачах Харківського району є постраждалі.
Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо – керованими авіабомбами. Інформація оновлюється,
– повідомив Синєгубов.
Незадовго після цього він заявив, що в місті загорівся двоповерховий будинок. На місці працюють екстрені служби.
З'явилися подробиці атаки
Речник Дергачівської МВА Олександр Кулік повідомив журналістам, що у 16-річної дівчини – рвана рана, у 5-річної – гостра реакція на стрес. За його словами, росіяни вдарили у приватний будинок, у якому спали діти. Також зайнялися господарчі споруди, які розташовані на подвір'ї.
Це виключно цивільний об'єкт, ніяких військових тут і поруч не було,
– сказав Кулік.
Об 11:23 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дергачах збільшилася до чотирьох. Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.
Яка ситуація у Харківській області
- В ОВА повідомили, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Ще по 7 населених пунктах росіяни завдали авіаційних ударів.
- Найважча ситуація була у Балаклії – там росіяни завдали удару по залізничному вокзалу. На відстані 15 метрів від місця прильоту стояв приміський електропотяг "Харків-Ізюм". Травмовано 11 людей – 7 чоловіків та 4 жінки. Також внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон, дах будівлі вокзалу та колії.
- Також у Харківському районі села Глибоке ворог скинув 3 КАБи. Вони впали на територію садового товариства, пошкоджені 4 приватні будинки та прилеглі споруди.
- У селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено будинок, господарча споруда, Постраждали дві жінки віком 73 та 60 років.
- Селище Борова Ізюмського району теж обстріляли з РСЗВ, пошкоджено будинок.