Зранку 26 квітня росіяни запустили керовані авіаційні бомби по Харківщині. Зокрема окупанти атакували Дергачі.

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Що відомо про атаку на Харківщину 26 квітня

О 10:25 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Вже о 10:30 кореспонденти Суспільне повідомили, що на півночі Харкова чули вибух.

Згодом начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що російські війська завдають ударів по Дергачах.

Поранені 2 дитини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок ворожих ударів по Дергачах Харківського району є постраждалі.

Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо – керованими авіабомбами. Інформація оновлюється,

– повідомив Синєгубов.

Незадовго після цього він заявив, що в місті загорівся двоповерховий будинок. На місці працюють екстрені служби.

З'явилися подробиці атаки

Речник Дергачівської МВА Олександр Кулік повідомив журналістам, що у 16-річної дівчини – рвана рана, у 5-річної – гостра реакція на стрес. За його словами, росіяни вдарили у приватний будинок, у якому спали діти. Також зайнялися господарчі споруди, які розташовані на подвір'ї.

Це виключно цивільний об'єкт, ніяких військових тут і поруч не було,

– сказав Кулік.

Об 11:23 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дергачах збільшилася до чотирьох. Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.

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Яка ситуація у Харківській області