Утром 26 апреля россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Харьковской области. В частности оккупанты атаковали Дергачи.

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Что известно об атаке на Харьковщину 26 апреля

В 10:25 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

Уже в 10:30 корреспонденты Суспільне сообщили, что на севере Харькова слышали взрыв.

Впоследствии начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что российские войска наносят удары по Дергачам.

Ранены 2 детей

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского есть пострадавшие.

Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно – управляемыми авиабомбами. Информация обновляется,

– сообщил Синегубов.

Незадолго после этого он заявил, что в городе загорелся двухэтажный дом. На месте работают экстренные службы.

Появились подробности атаки

Представитель Дергачевской МВА Александр Кулик сообщил журналистам, что у 16-летней девушки – рваная рана, у 5-летней – острая реакция на стресс. По его словам, россияне ударили в частный дом, в котором спали дети. Также занялись хозяйственные постройки, которые расположены во дворе.

Это исключительно гражданский объект, никаких военных здесь и рядом не было,

– сказал Кулик.

В 11:23 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех. Мальчик 4 лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.

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Какова ситуация в Харьковской области