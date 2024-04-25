Количество раненых уже возросло до 11. На видео с вокзала в Балаклее можно увидеть выбитые окна в поезде и помещении самого вокзала. Прокуроры говорят, что время атаки было не случайным – его выбрали специально.
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Россия умышленно била по вокзалу
По предварительным данным, враг ударил ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе. Указанные действия вооруженных сил России были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время к железнодорожному вокзалу прибывала электричка с людьми,
– отметили в прокуратуре.
В ОВА рассказали о последствиях обстрела
Олег Синегубов отметил, что россияне ударили по вокзалу, когда люди находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков – Изюм". У пострадавших взрывные травмы различной степени, они в больнице.
Поезд был в 15 метрах от эпицентра попадания, но его тоже задело. Повреждено здание железнодорожного вокзала, электричка, железнодорожные пути.
Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Враг обстрелял поселок Удачное в Донецкой области
Атака унесла жизни трех работников Укрзализныци. Они были электромеханиками. Еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии.
Повреждены админздание, заведение культуры, кафе и около 20 частных домов. Прокуроры квалифицировали удар как военное преступление.
В Смеле Черкасской области утром также попали по объектам Укрзализныци. К счастью, обошлось без раненых, но местные показали последствия обстрела. У некоторых можно видеть улицу прямо из дома.