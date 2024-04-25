Циничные призывы понтифика возмущают украинское общество, но к ним надо относиться проще. В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на новое лицемерное заявление Франциска, подчеркнув, что Украина не заинтересована ни в каких переговорах с Владимиром Путиным.

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"Его слова ни на что не влияют"

С точки зрения концептуальности, морально-этического выбора, глава католической церкви говорит вещи, которые присущи христианству. Папа Римский имеет вообще другое видение жизни. Он не о войне, а о дискуссии, прощение и тому подобное.

Франциск не может говорить о максимально жесткой войне. Однако вопрос в другом, должен ли он понять, что сегодня нет переговорной опции. Потому что, когда тебя приходят убивать, то убийца не говорит с тобой о чем-то. Ты можешь защитить свою жизнь,

– сказал Подоляк.

Украинцы не должны ожидать от Папы Римского продвижения войны, ведь это было бы неправильно. Его концепция направлена на жизнь. Несмотря на это, он должен был бы понять, что убийца – Россия. Она ведет войну не за территорию или ценности. Она пришла, исходя из иррациональной ненависти, убить как можно больше украинцев.

Любые переговоры, о которых говорит Россия, это о капитуляции, оперативную паузу, заморозку конфликта на любой срок. Потому что за это время они существенно смогут повысить уровень мобилизации и уровень милитаризации экономики,

– отметил советник председателя ОПУ.

По его словам, это Папа Римский не должен осознавать. Главное, чтобы это осознавали мировые лидеры. Ведь все, что говорит Папа Римский на сегодня вообще не влияет на ход событий по линии фронта, политических событий вокруг этой войны, на наших партнеров и союзников по коалиции, которые наоборот говорят о необходимости увеличить военную помощь Украине.

"Тем более слова понтифика точно не влияют на те решения, которые принимает военно-политическое руководство Украины, потому что оно исходит исключительно из ситуации, в которой мы находимся", – добавил Подоляк.

Неоднозначная позиция Папы Римского