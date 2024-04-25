Цинічні заклики понтифіка обурюють українське суспільство, але до них треба ставитися простіше. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк відреагував на нову лицемірну заяву Франциска, наголосивши, що Україна не зацікавлена у жодних переговорах з Владіміром Путіним.

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"Його слова ні на що не впливають"

З погляду концептуальності, морально-етичного вибору, голова католицької церкви говорить речі, які притаманні християнству. Папа Римський має взагалі інше бачення життя. Він не про війну, а про дискусію, прощення тощо.

Франциск не може говорити про максимально жорстку війну. Однак питання в іншому, чи має він зрозуміти, що сьогодні немає переговорної опції. Тому що, коли тебе приходять вбивати, то вбивця не говорить з тобою про щось. Ти можеш захистити своє життя,

– мовив Подоляк.

Українці не повинні очікувати від Папи Римського промоції війни, адже це було б неправильно. Його концепція спрямована на життя. Попри це, він мав би зрозуміти, що вбивця – Росія. Вона веде війну не за територію чи цінності. Вона прийшла, виходячи з ірраціональної ненависті, вбити якомога більше українців.

Будь-які переговори, про які говорить Росія, це про капітуляцію, оперативну паузу, заморозку конфлікту на будь-який термін. Тому що за цей час вони суттєво зможуть підвищити рівень мобілізації та рівень мілітаризації економіки,

– наголосив радник голови ОПУ.

За його словами, це Папа Римський не повинен усвідомлювати. Головне, щоб це усвідомлювали світові лідери. Адже все, що говорить Папа Римський на сьогодні взагалі не впливає на перебіг подій по лінії фронту, політичних подій навколо цієї війни, на наших партнерів та союзників по коаліції, які навпаки говорять про необхідність збільшити військову допомогу Україні.

"Поготів слова понтифіка точно не впливає на ті рішення, які ухвалює військово-політичне керівництво України, тому що воно виходить виключно з ситуації, в якій ми перебуваємо", – додав Подоляк.

Неоднозначна позиція Папи Римського