Президент зауважив, що наразі Україну захищають представники різних конфесій, допомагаючи виганяти ворога з нашої території. Зеленський подякував усім, хто захищає нашу державу від ворога.

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Зеленський відповів Понтифіку на слова про "білий прапор"

Президент наголосив, що наші Сили оборони складаються з багатьох елементів, зокрема, багатьох бригад та підрозділів. І кожен, хто діє на фронті, захищає державу від російських диверсантів і терору, виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу.

Російські окупанти та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами,

– зауважив Зеленський.

На думку глави держави, це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. А кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення.

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій", – зазначив президент.

Він наголосив, що всі ці люди захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою.

Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити,

– сказав український очільник.

Він також подякував кожному, хто в Україні та з Україною. Зокрема, тим, хто робить усе для того, щоб зберегти життя, хто допомагає та дійсно перебуває поруч – діями та молитвами.

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Збиті "Шахеди" і подяка захисникам неба

У зверненні президент також відзначив усіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо.

Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 "Шахедів". Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, це дуже важливий результат. Зокрема, він підкреслив, що попри те, що не всі збили дрони, є влучання, втрати й жертви, але з усім тим вдається й рятувати наших людей.

"Я дякую кожному воїну наших мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування. Я дякую кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, усім нашим воїнам протиповітряної оборони. Будемо й надалі нарощувати наші вогневі можливості, українську ППО", – підкреслив президент.

Він також зауважив, що більше систем ППО та інших засобів ураження російської авіації означає ближчий мир. Глава держави подякував кожному у світі, хто із цим допомагає. Зеленський також пообіцяв, що буде в Україні більше ППО і наша влада дуже активно над цим працює.