За його словами, для проведення виборів потрібно було б змінювати законодавство. Теперішні закони не дозволяють переобирати владу під час воєнного стану.

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Зеленський про вибори

Для того, щоб провести вибори в воєнний час в Україні треба змінити відповідне законодавство. У воєнний час не можна проводити вибори,

– констатував Зеленський.

Окрім цього президент акцентував й на інших проблемах, які заважають проведенню виборів. Він зазначив, що важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті, адже вони також повинні мати право проголосувати.

Також важливим є аргумент, що необхідна окрема інфраструктура для голосування українців за кордоном. Цього потребували б 7 мільйонів українців.

Питання виборів президента