За його словами, для проведення виборів потрібно було б змінювати законодавство. Теперішні закони не дозволяють переобирати владу під час воєнного стану.
Дивіться також Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024
Зеленський про вибори
Для того, щоб провести вибори в воєнний час в Україні треба змінити відповідне законодавство. У воєнний час не можна проводити вибори,
– констатував Зеленський.
Окрім цього президент акцентував й на інших проблемах, які заважають проведенню виборів. Він зазначив, що важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті, адже вони також повинні мати право проголосувати.
Також важливим є аргумент, що необхідна окрема інфраструктура для голосування українців за кордоном. Цього потребували б 7 мільйонів українців.
Питання виборів президента
- Західні ЗМІ пишуть, що із наближенням дати виборів Кремль планує ІПСО проти президента України. Мета цієї кампанії – підірвати довіру суспільства до глави держави, особливо в очах військових.
- У ГУР розповіли, що російська інформаційна спецоперація досягне своєї кульмінації у березні – травні 2024 року. Вона отримала назву "Майдан-3". Загальний бюджет операції склав 1,5 мільярда доларів – це абсолютний рекорд. Мета ворога – до червня розхитати ситуацію та захопити Схід.
- Водночас Центральна виборча комісія вважає, що жодних проблем із легітимністю Президента Володимира Зеленського після 20 травня не існує. Він має право обіймати посаду до закінчення воєнного стану. Після – протягом 30 днів мають бути призначені вибори.