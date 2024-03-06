А вибори президента мають бути призначені упродовж 30 днів після завершення воєнного стану. Про це мовиться в офіційній відповіді ЦВК на запит інтернет-видання "Главком".

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На чому наголосили у ЦВК

Центрвиборчком вказує на закладену у Конституції безперервність здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради. Зокрема ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституції України. І наголошує, що тему "20 травня" може використовувати ворог для розпалювання ворожнечі та підриву довіри до влади всередині країни.

Логіка воєнного стану передбачає також і те, що й Верховний головнокомандувач за таких обставин є персоною недоторканою,

– мовиться у статті.

ЦВК відповіли про легітимність президента до наступних виборів / Фото "Главком"

З колізіями щодо продовження терміну повноважень стикалися й інші президенти, зокрема, Кучма та Ющенко. І хоча вони затрималися в кріслі президента трохи понад п'ять років, проте це не викликало жодних питань до їхньої легітимності й не спричинило політичних криз.

Також журналісти опитали кількох юристів-конституціоналістів і народних депутатів, які вказують, що "країна не може опинитися в ситуації владного вакууму".

Можна зробити висновок (посилаючись на статтю 108 Конституції – прим.), що йдеться не тільки про право, а й про обов'язок президента виконувати свої повноваження, зокрема, після спливу п'ятирічного строку,

– цитує видання правника Андрія Магеру.

А нардеп Андрій Осадчук вважає, що "чим активніше ми будемо ставити під сумнів легітимність тієї чи іншої гілки влади, чи органу в Україні, тим більше будемо лити воду на млин московської пропаганди".