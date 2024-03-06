А выборы президента должны быть назначены в течение 30 дней после завершения военного положения. Об этом говорится в официальном ответе ЦИК на запрос интернет-издания "Главком".

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На чем акцентировали внимание в ЦИК

Центризбирком указывает на заложенную в Конституции непрерывность осуществления власти, выполнения президентом полномочий до вступления в должность его преемника и отсутствие оснований говорить о возможной передаче президентских функций к председателю Верховной Рады. В частности ЦИК ссылается на статьи 106 и 108 Конституции Украины. И отмечает, что тему "20 мая" может использовать враг для разжигания вражды и подрыва доверия к власти внутри страны.

Логика военного положения предусматривает также и то, что и Верховный главнокомандующий при таких обстоятельствах является персоной неприкосновенной,

– говорится в статье.

ЦИК ответили о легитимности президента до следующих выборов / Фото "Главком"

С коллизиями о продлении срока полномочий сталкивались и другие президенты, в частности, Кучма и Ющенко. И хотя они задержались в кресле президента чуть более пяти лет, однако это не вызвало никаких вопросов к их легитимности и не вызвало политических кризисов.

Также журналисты опросили нескольких юристов-конституционалистов и народных депутатов, которые указывают, что "страна не может оказаться в ситуации властного вакуума".

Можно сделать вывод (ссылаясь на статью 108 Конституции – прим.), что речь идет не только о праве, но и об обязанности президента выполнять свои полномочия, в частности, по истечении пятилетнего срока,

– цитирует издание юриста Андрея Магеру.

А нардеп Андрей Осадчук считает, что "чем активнее мы будем ставить под сомнение легитимность той или иной ветви власти, или органа в Украине, тем больше будем лить воду на мельницу московской пропаганды".