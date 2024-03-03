Із наближенням дати виборів Кремль планує ІПСО проти президента України. Мета цієї кампанії – підірвати довіру суспільства до глави держави, особливо в очах військових. Про це пише Bloomberg із посиланням на людину, знайому із думкою Зеленського.

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Що спробуються використати росіяни проти Зеленського

Київ готується до майбутньої російської дезінформаційної операції. За даними української контрозвідки, вона запланована на кінець травня – початок червня. Саме після 20 травня спливає п'ятирічний термін президенства Зеленського. Окупанти ж хочуть посіяти сумнів в суспільстві, а також світовій спільноті щодо подальшої легітимності перебування його на посаді очільника держави без проведення виборів, і відповідно переобрання.

Зверніть увагу! На пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський відкрито розповів, що розвідка країн "Великої сімки" отримала документи, які підтверджують план Кремля. "Це не думка західних партнерів чи, можливо, когось всередині України, а наратив і програма Російської Федерації", – так прокоментував Зеленський розмови про сумніви у його легітимності як президента.

Слід зауважити, що ворог має намір розгорнути свою ІПСО на тлі низки несприятливих подій для України.

По-перше, це активізація наступу росіян на кількох напрямках фронту та ризик їх наступу на початку літа. По-друге, це брак військової допомоги з боку союзників. Наприклад, Конгрес досі не проголосував за фінансування поставок озброєння Україні. А ЄС тим часом не здатний поки забезпечити наших військових необхідною кількістю боєприпасів.

По – третє, як пишуть журналісти, це падіння рейтингів Зеленського, що, зокрема, пов'язно із невдачами на фронті і звільненням популярного генерала Валерія Залужного з посади Головкома.

Як показують соцопитування, кількість українців, які не хочуть, аби Зеленський балотувався на другий термін, зросла. Втім, однаково більше ніж половини виборців вважає, що нинішній президент мав би переобиратися, якби вибори таки відбулися.

Що говорив Зеленський про вибори

З літа минулого року, коли, зокрема представники Республіканської партії США почали закликати Україну провести вибори попри воєнний стан, Зеленський чітко висловлював своє ставлення щодо їх ймовірності.

Востаннє на початку 2024 року в інтерв'ю британському ЗМІ президент пояснив, що якби обставини і закон дозволяли б йому провести цьогоріч вибори, він би це зробив.

Втім, закон України забороняє вибори під час війни. Крім того, навіть, якби внести зміни у законодавство, то провести вибори у нинішніх умовах дуже важко. По-перше, значна частина території держави окупована. Люди, які проживають на цій території, не матимуть право на голос. По-друге, мільйони українців втекли від війни за кордон. А ще частина суспільства воює з ворогом на передовій.

Також існує момент безпеки, а саме питання гарантування відсутності обстрілів під час проведення виборів.

Довідка: Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно заявив, що Росія провалила одну з найдорожчих ІПСО за свою історію під назвою "Майдан – 3".