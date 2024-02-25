Володимир Зеленський заявив, що за тезами про нібито його нелегітимність після травня 2024 року стоїть Кремль. Про це він сказав на своїй великій пресконференції, яка проходила у неділю, 25 лютого.

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Зеленський розставив всі крапки над "і"

Український лідер заявив, що Кремль проплачує кампанію проти нього.

Це не думка західних партнерів або когось всередині України. Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки "Сімки" (G7 – 24 Канал) мають. Для всіх, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян,

– пояснив він.

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що найближчим часом Еммануель Макрон приїде в Україну. Президента Франції можна буде запитати, що він думає про "нелегітимність" українського лідера після травня.

Глава держави також заявив, що деякі лідери G7 сказали йому прізвища тих, то підіймає такий наратив всередині України. Зеленський назвав це поганою ідеєю.

Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції до України. Це конкретна програма – є документи, які це підтверджують: це програма Російської Федерації. Я знаю, що у деяких журналістів Сполучених Штатів також є ці документи,

– сказав Зеленський.

Він додав, що у цих документах навіть вказані кошти, які передбачені тим чи іншим інституціям на підняття цієї теми.

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