Ба більше, у країни-агресорки дефіцит певного типу зброї. Про це президент України заявив під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024", передає 24 Канал.

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Зеленський висловився про постачання зброї від КНДР у Росію

Президент наголосив, що вже є докази й документи, що Росія використовує зброю Північної Кореї. Зокрема, це стосується артилерії та ракет, якими країна-агресорка завдавала ударів по Україні.

Водночас Зеленський підкреслив, що наразі цю співпрацю не можна перервати. Однак партнери можуть продовжувати допомагати Україні.

Те, що Північна Корея передавала Росії, так вона передавала й буде передавати. Вона не буде передавати більше того об'єму, ніж вона передає зараз. Десь 1,5 мільйона вони вирішили передати,

– сказав він.

Крім того, президент наголосив, що наразі невідомо, скільки ракет отримала Росія від Північної Кореї. Проте те, що російська армія їх використовувала, за словами президента, це факт.

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Президент також наголосив, що той факт, що Росія почала використовувати зброю, яку отримує від Ірану та Північної Кореї, свідчить про те, що країна-агресорка теж зіштовхнулась з проблемами на фронті.

"Якщо Росія береться за іранські "Шахеди", за північнокорейську радянську артилерію та їх ракети, то це говорить, що для них цей рік теж переломний", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що вочевидь у росіян є дефіцит зброї на фронті, тому вважає, що для росіян 2024 рік також буде переломним.

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