Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Президент додав, що змін у питанні мобілізації хочуть не лише у керівництві, а й військові, передає 24 Канал.
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Зеленський пояснив потребу у новому законі про мобілізацію
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Втім, за словами Зеленського, чинне законодавство не відповідає реаліям, адже його укладали до війни.
Зміни пов'язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни й здебільшого не відповідає реаліям,
– пояснив Зеленський.
Президент також наголосив, що дуже важливо проаналізувати, де частина людей, яка була мобілізована й призвана на службу, але не була на фронті. Це питання, як зауважив Зеленський, також необхідно розв'язати.
Коли можуть розглянути законопроєкт про мобілізацію
- Новий законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада схвалила у першому читанні ще 7 лютого 2024 року. Після голосування документ відправили на доопрацювання.
- До 21 лютого 2024 року до тексту законопроєкту вносили правки. Як повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що до законопроєкту про мобілізацію подали понад 4000 правок – 3776 правок в електронному форматі та ще приблизно 500 правок – вручну.
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