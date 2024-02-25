Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Президент додав, що змін у питанні мобілізації хочуть не лише у керівництві, а й військові, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив потребу у новому законі про мобілізацію

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Втім, за словами Зеленського, чинне законодавство не відповідає реаліям, адже його укладали до війни.

Зміни пов'язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни й здебільшого не відповідає реаліям,

– пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що дуже важливо проаналізувати, де частина людей, яка була мобілізована й призвана на службу, але не була на фронті. Це питання, як зауважив Зеленський, також необхідно розв'язати.

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