У Раді кажуть, що загалом до законопроєкту внесли понад 4000 правок. Які основні зміни запропонували у парламенті, передає 24 Канал.

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Тисячі правок

За словами секретаря Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенко 3776 правок подали в електронному вигляді та ще приблизно 500 правок – вручну. Усі їх до кінця тижня внесуть до порівняльної таблиці.

Що пропонують змінити

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла про основні пропозиції до законопроєкту про мобілізацію.

По-перше, депутати хочуть збільшити термін бронювання працівників з 6 до 12 місяців, а також ввести можливість автоматичного продовження "броні". Це передусім стосується співробітників

підприємств, яким встановлено мобілізаційні замовлення,

компаній, які працюють над виробництвом товарів, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України,

підприємствв, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Шуляк зазначила, що ця норма була серед її головних правок до законопроєкту про мобілізацію. За словами парламентарки, надважливо дозволити бронювання працівників критично важливих підприємств до 12 місяців, з можливістю автоматичного продовження у разі підтвердження їх важливості для країни. Такої норми донині не було, а бронювання працівників таких підприємств могло бути лише на пів року.

«Йдеться про підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень). Також це стосується підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань. Крім цього, 6-місячне бронювання передбачене на підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для всіх них важливо збільшити строк бронювання до 12 місяців з можливістю його автоматичного продовження”, – наголосила Олена Шуляк.

Серед інших правок народної депутатки до мобілізаційного законопроєкту:

Узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;

Дозвіл громадянам на законодавчому рівні використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це зроблено для того, щоб громадяни мали законодавчі права, за потреби, фіксувати протиправні дії працівників ТЦК;

Звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

«У такому питанні, як мобілізаційні заходи, потрібно знайти золоту середину та сформувати максимально справедливий для громадян законопроєкт. Хочу зауважити, попри заяви деяких політиків, що законопроєкт не буде підганятись під певну дату. Він буде прийнятий, коли всі «за» та «проти» будуть зважені і ми досягнемо консенсусу між фракціями та групами», – резюмувала Олена Шуляк.