Сьогодні, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Наразі текст документа опублікували на сайті парламенту, інформує 24 Канал.

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Конкретних термінів немає

Згідно з текстои проєкта, конкретного терміна, після якого строковик може бути демобілізований, не вказано, тому це буде вирішувати глава держава.

Також документ стосується військових-строковиків, у яких під час військового стану закінчився термін служби, але його продовжили понад норму.

"Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною

першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", – ідеться у законопроєкті.

Увага! Закон набирає чинності з наступного дня, з моменту його опублікування.

До слова, у пояснювальній записці до законопроєкту вказуюють, що глава держави пропонує унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби.

Це дасть змогу відправити в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовці-строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас "у строки, визначені указом президента України".

Що цьому передувало