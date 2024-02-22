Сегодня, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Сейчас текст документа опубликовали на сайте парламента, информирует 24 Канал.

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Конкретных сроков нет

Согласно тексту проекта, конкретного срока, после которого срочник может быть демобилизован, не указано, поэтому это будет решать глава государства.

Также документ касается военных-срочников, у которых во время военного положения закончился срок службы, но его продлили сверх нормы.

"Военнослужащие срочной военной службы, срок военной службы которых, установлен частью

первой статьи 23 настоящего Закона, закончился во время действия военного положения и военную службу которых продлен сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона, как исключение из положений части девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", – говорится в законопроекте.

Внимание! Закон вступает в силу со следующего дня, с момента его опубликования.

К слову, в пояснительной записке к законопроекту указывают, что глава государства предлагает нормировать во время действия в Украине военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Это позволит отправить в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы в 2024 году.

Согласно предложенным изменениям, военнослужащие-срочники, срок службы которых закончился во время действия военного положения и служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас "в сроки, определенные указом президента Украины".

Что этому предшествовало