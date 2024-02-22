Об этом стало известно в четверг, 22 февраля, передает 24 Канал. Заметим, что уже появился текст документа.

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Что известно о законопроекте

Проект Закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы появился на официальном веб-портале парламента.

В карте законопроекта указано, что 22 февраля президент определил его как неотложный. Рада уже получила. Проект закона направили на рассмотрение Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Заметим, что уже появился текст законопроекта 11035.

Военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых, установлен частью первой статьи 23 этого Закона, закончился во время действия военного положения и военную службу которых продлен сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 этого Закона, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины,

– говорится в проекте закона.

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Коротко, что этому предшествовало

В конце ноября 2023 года секретарь СНБО рассказал, что вопрос демобилизации военнослужащих срочной службы, срок службы которых уже закончился, обсуждали на Ставке Верховного Главнокомандующего.

Тогда Данилов заявил: "Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс произойдет и мы понимаем, сколько их".

Кроме того, чиновник отметил, что срочники, в которых закончился срок службы, однако, они имеют желание остаться, могут сделать это, заключив контракт. Другие – будут демобилизованы.

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Кстати, в соответствии со статьей 18 с пометкой 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не проводится.