Про це стало відомо у четвер, 22 лютого, передає 24 Канал. Зауважимо, що вже з'явився текст документа.

Зверніть увагу Зеленський підписав закон про продовження мобілізації

Що відомо про законопроєкт

Проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби з'явився на офіційному вебпорталі парламенту.

У карті законопроєкту зазначено, що 22 лютого президент визначив його як невідкладний. Рада вже отримала. Проєкт закону направили на розгляд Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Зауважимо, що вже з'явився текст законопроєкту 11035.

Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України,

– йдеться в проєкті закону.

Що цьому передувало