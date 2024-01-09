Водночас демобілізація або надання права на звільнення зі служби активно обговорюється. Розповідаємо, які наразі є підстави для звільнення зі служби і як може змінитись ситуація у перспективі.

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Наразі ці підстави прописані у статті 26 закону, вони передбачають звільнення за станом здоров’я, за сімейними обставинами, у разі досягнення граничного віку перебування на службі або у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Скільки служать стрільці, сержанти та офіцери

Українська влада упродовж останніх двох років ввела деякі зміни щодо строків служби військовослужбовців під час воєнного стану.

Так, військовослужбовцям, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу строк служби встановили не менше 5 років.

До цього військові цієї категорії могли служити від 24 до 60 місяців (від 2 до 5 років) залежно від місця служби.

Рядові, сержанти, старшини, молодші, старші та вищі офіцери служать різні терміни на військовій службі. Терміни служби в Україні такі:

до 12 місяців – особи, які мають ступінь вищої освіти магістра;

до 18 місяців – солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях;

контрактники ЗСУ служать до 3 років рядовими, від 3 до 5 – сержантами і старшинами;

від 24 до 60 місяців – особи, яким військове звання присвоєно після проходження повного курсу військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

5 років – для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

12 – 60 місяців – усі інші громадяни.

Строк служби під час воєнного стану

Втім, на час воєнного стану військові служать по-іншому. Окремі правила діють для військових строкової служби, військових, призваних по мобілізації та контрактників. Примітно, що військові, які служать за контрактом та не мають українського громадянства, мають право на звільнення за власним бажанням.

Строкова служба

Військові строкової служби під час воєнного стану залишаються на військовій службі до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

З 1 серпня 2023 року військові строкової служби, у яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися та перейти у статус військових за мобілізацією із відповідними правами та підпорядкуванням. Надалі вони служитимуть, як військові, яких призвали по мобілізації.

Мобілізовані

Військові, які призвані до лав ЗСУ по мобілізації з 24 лютого 2022 року, служать до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації. При цьому вони можуть звільнитися, але лише у випадках, передбачених законом.

Контрактники

Військові за контрактом служать той термін, на який його підписали. Коли угода закінчується, термін дії контракту автоматично продовжується. Тобто військові-контрактники несуть службу до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з'явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Зауважте! Для військових, які служать за контрактом та для мобілізованих військових частково збігається частина підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Якщо говорити про звільнення з військової служби на підставі стану здоров'я, то воно відбувається за двох умов, які може визначити ВЛК після огляду військовослужбовця:

про непридатність до військової служби з виключенням з військового;

про непридатність до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців;

Окремо визначені підстави для звільнення зі служби за сімейними обставинами, вони чітко прописані законодавством. Ознайомитись з ними можна ось тут.

Військові контрактної служби не можуть звільнитися, якщо:

у них є дружина (чоловік) з інвалідністю;

один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи;

на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. У разі якщо частина дітей народжені в іншому шлюбі і проживають з матір'ю, то факт їх утримання підтверджується довідкою про сплату аліментів на рідних дітей.

Демобілізація через 18 місяців: що пропонує новий законопроєкт

Проєкт закону № 10294 передбачає звільнення військових за власним бажанням після 18 місяців служби з дня мобілізації.

Автори пояснюють, що невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців, а також потенційно до соціальної напруги між тими, хто служив і служить з одного року — й тими, хто не служив і не служить, з іншого.

В статтю 23 пункт 7 закону України Про військовий обов'язок і військову службу пропонують додати абзац щодо строків служби. Законопроєкт передбачає звільнення не пізніше, ніж через 3 місяці після подання рапорту, якщо військовий відслужив від 18 місяців за призовом по мобілізації