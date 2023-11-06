Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян у коментарі РБК-Україна перелічила підстави для звільнення з лав ЗСУ. Згідно зі ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", такою підставою можуть стати сімейні обставини.
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У Постанові № 413 від 12 червня 2013 року вказано, що військовослужбовці, крім строковиків, та особи рядового і начальницького складу можуть звільнитися з військової служби та зі служби осіб рядового й начальницького складу через такі сімейні обставини та інші поважні причини:
- виховання дитини або кількох дітей без партнера;
- утримання повнолітньої дитини віком до 23 років, яка має інвалідність I чи II групи або продовжує навчання, а тому потребує матеріальної допомоги;
- укладення шлюбу з громадянкою (громадянином) України, іноземцем або особою без громадянства, що постійно проживає за межами України;
- хвороба військовослужбовця або члена його сім'ї, якщо така хвороба перешкоджає військовослужбовцю служити в певній місцевості чи проживати в ній члену його сім’ї;
- потреба постійного стороннього догляду за хворим членом сім'ї;
- наявність трьох і більше дітей;
- неможливість призначити одного з військовослужбовців, які перебувають у шлюбі, у межах одного населеного пункту;
- довгострокове відрядження за кордон партнера.
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Військовослужбовці, які служать за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються в разі таких причин:
- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- виховання дитини, яка не має інвалідності, але хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади тощо;
- потреба постійного догляду за хворим членом сім'ї;
- член родини має інвалідність I або II групи;
- потреба опіки над особою з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною;
- потреба постійного нагляду за особою з інвалідністю I або II групи за відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд;
- вагітність – для військовослужбовців-жінок;
- відпустка для догляду за дитиною до трьох років – для військовослужбовців-жінок;
- один з подружжя, обоє з яких служать і мають дитину або дітей до 18 років;
- самостійне виховання дитини або дітей до 18 років;
- утримання трьох і більше дітей до 18 років;
- близький родич загинув або пропав безвісти.
Військовослужбовці-контрактники звільняються в разі таких причин:
- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- виховання дитини, яка не має інвалідності, але хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади тощо;
- потреба постійного догляду за хворим членом сім'ї;
- потреба опіки над особою з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною;
- потреба постійного нагляду за особою з інвалідністю I або II групи за відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд;
- вагітність – для військовослужбовців-жінок;
- відпустка для догляду за дитиною до трьох років – для військовослужбовців-жінок;
- один з подружжя, обоє з яких служать і мають дитину або дітей до 18 років;
- самостійне виховання дитини або дітей до 18 років;
- близький родич загинув або пропав безвісти.
Який алгоритм звільнення з військової служби
- Подати рапорт командиру частини, зазначивши підстави для звільнення.
- Додати завірені документи, що підтверджують сімейну обставину, яка дає право на звільнення.
- Отримати наказ про звільнення з військової служби.