Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии РБК-Украина перечислила основания для увольнения из рядов ВСУ. Согласно ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", таким основанием могут стать семейные обстоятельства.
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В Постановлении № 413 от 12 июня 2013 года указано, что военнослужащие, кроме срочников, и лица рядового и начальствующего состава могут уволиться с военной службы и со службы лиц рядового и начальствующего состава по следующим семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:
- воспитание ребенка или нескольких детей без партнера;
- содержание совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, который имеет инвалидность I или II группы или продолжает обучение, а потому требует материальной помощи;
- заключение брака с гражданкой (гражданином) Украины, иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим за пределами Украины;
- болезнь военнослужащего или члена его семьи, если такая болезнь препятствует военнослужащему служить в определенной местности или проживать в ней члену его семьи;
- потребность постоянного постороннего ухода за больным членом семьи;
- наличие троих и более детей;
- невозможность назначить одного из военнослужащих, состоящих в браке, в пределах одного населенного пункта;
- долгосрочная командировка за границу партнера.
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Военнослужащие, которые служат по призыву во время мобилизации, на особый период, увольняются по следующим причинам:
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитание ребенка, не имеющего инвалидности, но который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и т.п.;
- потребность постоянного ухода за больным членом семьи;
- член семьи имеет инвалидность I или II группы;
- потребность опеки над лицом с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;
- потребность постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход;
- беременность – для военнослужащих-женщин;
- отпуск по уходу за ребенком до трех лет – для военнослужащих-женщин;
- один из супругов, оба из которых служат и имеют ребенка или детей до 18 лет;
- самостоятельное воспитание ребенка или детей младше 18 лет;
- содержание трех и более детей до 18 лет;
- близкий родственник погиб или пропал без вести.
Военнослужащие-контрактники увольняются по следующим причинам:
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитание ребенка, не имеющего инвалидности, но который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и т.п.;
- потребность постоянного ухода за больным членом семьи;
- потребность опеки над лицом с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;
- потребность постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход;
- беременность – для военнослужащих-женщин;
- отпуск по уходу за ребенком до трех лет – для военнослужащих-женщин;
- один из супругов, оба из которых служат и имеют ребенка или детей до 18 лет;
- самостоятельное воспитание ребенка или детей младше 18 лет;
- близкий родственник погиб или пропал без вести.
Какой алгоритм увольнения с военной службы
- Подать рапорт командиру части, указав основания для увольнения.
- Добавить заверенные документы, подтверждающие семейное обстоятельство, дающее право на увольнение.
- Получить приказ об увольнении с военной службы.