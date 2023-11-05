Умеров подписал приказ об утверждении военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. Документ определяет развитие военной кадровой политики как во время действия военного положения, так и в мирное время.

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Новая концепция будет действовать в мирное и военное время

В Минобороны сообщили, что акцент концепции – гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны с Россией, а также интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с армиями государств-членов НАТО.

Новая концепция предполагает, что ВСУ перейдут на военную службу по контракту. То есть, как объяснили в Минобороны, срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

Также в ведомстве анонсировали, что в Украине будет функционировать система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом.

Другие ожидаемые результаты, декларируемые Минобороны:

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система военного учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечение их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

В Украине будут тестировать смарт-мобилизацию

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал работу над пилотным проектом по смарт-мобилизации. Эксперимент должен быть запущен через один – два месяца.

Цель смарт-мобилизации состоит в том, чтобы дать возможность добровольцам выбрать себе профессию или специальность для того, чтобы быть более эффективным в армии.

Отметим, что "Азов" в сотрудничестве с Work.ua объявили о начале рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии". На сайте поиска работы появилось 28 различных вакансий в "Азове".