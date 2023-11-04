Пролить свет на этот вопрос он попробовал в эфире "Радио Свободы". Алексей Данилов обратил внимание на процедуры принятия решений в нашем государстве.

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Ситуация сложная, но контролируемая, – Данилов

Действительно, очень сложная ситуация, но есть процедура принятия решений. Это не решение, что кому-то захотелось. Есть процедуры принятия решений,

– отметил он.

По его словам, на Ставке Верховного главнокомандующего каждый из 22 членов имеет право подать вопрос на рассмотрение. Его Алексей Данилов как координатор должен внести в повестку дня, чтобы его рассмотрели.

В то же время он отметил, что есть также Верховная Рада, которая на законодательном уровне должен урегулироваться вопрос.

Каждый должен заниматься своим делом. Так, ситуация на сегодняшний день сложная, но, как говорят наши военные, абсолютно контролируемая,

– констатировал он.

Данилов в интервью "Украинскому радио" подчеркнул, что "не надо здесь слишком раздувать эту тему". Он подчеркнул, что мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 в 8 часов утра. Тогда депутаты ВР подтвердили решение СНБО, принятое на заседании в 05:30, проведенном в кабинете Зеленского.

Сложно ли? Да, очень сложно, потому что возвращаемся к определенным рискам, когда люди, нечистые на руку, начинают кому-то там что-то делать. Какие-то предложения, какие-нибудь вещи. Общество на это так же смотрит, на эти вещи, и его это так же эти вещи могут возмущать,

– добавил он.

Журналистка спросила Данилова, почему Зеленский до сих пор не подписал законопроект, предусматривающий, что призывной возраст снизится с 27 лет до 25. На это секретарь СНБО отметил, что нужно спросить у президента.

Мобилизация не останавливается

По словам секретаря СНБО, в начале полномасштабного вторжения была большая волна вставших на защиту Украины людей. За более чем 618 дней этот процесс идет.

Мы ни дня не останавливали процесс мобилизации наших граждан. У нас есть центры комплектации, где работают военные люди, непосредственно подчиненные военным. Они призывают столько людей для выполнения обязанностей, сколько считают нужным,

– добавил Данилов.

Он добавил, что в настоящее время люди, приходящие в ТЦК СП, проходят медицинскую комиссию. И только после этого, если военные считают, что такой человек необходим нашей армии, для защиты Сил безопасности и обороны, "обязательно происходит процесс обучения". По его словам, система отлажена, а процесс постоянно двигается вперед.