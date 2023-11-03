Эксперимент со смарт-мобилизацией Минобороны должно запустить вместе с Министерством цифровой трансформации. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет 24 Канал.

К теме В Украине стартует пилотная смарт-мобилизация: Федоров рассказал, как это будет происходить

Первый эксперимент реализуется на возможности мобилизоваться как оператора дронов

По ее словам, цель смарт-мобилизации – дать возможность добровольцам выбрать себе профессию или специальность для того, чтобы быть более эффективным в армии.

Как сказала Черногоренко, Силы безопасности и обороны – это крупнейший работодатель в Украине.

Она объяснила, что в ведомстве понимают, что нужно что-то менять в подходах к мобилизации, чтобы человек мог чувствовать себя эффективным и понимал, какие у него есть навыки.

Замминистра добавила, что смарт-мобилизация позволит добровольцам целевым образом выбрать специальность в армии. После этого мобилизованный получит базовое военное обучение, а затем профессиональное.

Екатерина Черногоренко рассказала, что первый эксперимент реализуется на возможности мобилизоваться как оператор дронов.

Этапы смарт-мобилизации

На первом этапе человек должен подать заявку, что хочет быть, например, оператором FPV-дрона. Второй этап предусматривает несколько собеседований, по результатам которых принимается решение, подходит ли доброволец для этой специальности.

Если человек подходит, то отправляется на базовую военную подготовку, чтобы быть готовым в условиях боевых действий полностью реализовать свой потенциал. Впоследствии проходит профессиональная подготовка.

Это новый человекоцентрический подход, когда ты можешь сам выбрать, кем тебе служить, и где будешь наиболее эффективным,

– сказала заместитель министра.

Черногоренко добавила, что когда этот эксперимент удастся, то Минобороны сможет его масштабировать на все другие военные специальности.

Что касается сроков старта эксперимента, она сказала, что горизонт запуска проекта примерно месяц.

Смарт-мобилизация в Украине: что известно