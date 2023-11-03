Експеримент зі смарт-мобілізацією Міноборони має запустити разом з Міністерство цифрової трансформації. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, пише 24 Канал.

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Перший експеримент реалізується на можливості мобілізуватися як оператор дронів

За її словами, мета смарт-мобілізації – дати можливість добровольцям обрати собі професію або спеціальність для того, щоб бути більш ефективним в армії.

Як сказала Чорногоренко, Сили безпеки та оборони – це наразі найбільший роботодавець в Україні.

Вона пояснила: у відомстві розуміють, що потрібно щось змінювати у підходах до мобілізації, аби людина могла відчувати себе ефективною і розуміла, які в неї є навички.

Заступниця міністра додала, що смарт-мобілізація дозволить добровольцям цільовим чином обрати спеціальність в армії. Після цього мобілізований отримає базове військове навчання, а згодом фахове.

Катерина Чорногоренко розповіла, що перший експеримент реалізується на можливості мобілізуватися як оператор дронів.

Етапи смарт-мобілізації

На першому етапі людина має подати заявку, що хоче бути, наприклад, оператором FPV-дрона. Другий етап передбачає декілька співбесід, за результатами яких ухвалюється рішення, чи підходить доброволець для цієї спеціальності.

Якщо людина підходить, то відправляється на базову військову підготовку, щоб бути готовою в умовах бойових дій повністю реалізувати свій потенціал. Згодом відбувається фахова підготовка.

Це новий більш людиноцентричний підхід, коли ти можеш сам обрати, ким тобі служити, і де будеш найбільш ефективним,

– сказала заступниця міністра.

Чорногоренко додала, що коли цей експеримент вдасться, то Міноборони зможе його масштабувати на всі інші військові спеціальності.

Щодо термінів старту експерименту, то вона сказала, що горизонт запуску проєкту приблизно місяць.

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