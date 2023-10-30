В ефірі 24 Каналу народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко припустив, які труднощі можуть виникнути зі смарт-мобілізацією.

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Люди обиратимуть найрозповсюдженіші професії

Смарт-мобілізація в Дії – це лише пілотний проєкт. Попри нововведення, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки однаково продовжуватимуть працювати.

Однак, на думку Костенка, зі смарт-мобілізацією може виникнути проблема, адже більшість людей обиратимуть однакові професії. Наприклад, всі захочуть стати операторами дронів й мало хто обере такі важливі спеціальності як штурмовик, піхотинець, сапер тощо. Багато людей в Україні взагалі не знають, які професії є в армії, як їх можна здобувати та яку користь вони приносять.

Зараз одна з найрозповсюдженіших професій на фронті – оператор дронів. Так, це дуже важливий компонент, але жодний оператор дронів не зможе працювати без логіста, транспорту, зброї та вміння нею користуватися. Багато факторів, які один одного доповнюють,

– мовив народний депутат.

Звісно, смарт-мобілізація може ефективно працювати, але влада повинна робити все для того, аби поповнювати інші підрозділи.

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Допоміжний інструмент

Ймовірно, військовозобов'язані через Дію повинні будуть обрати собі частину й подати в застосунку заявку, де та ким вони хочуть служити.

Питання у тому, чи вистачить в Україні всім місць саме на бажану посаду. Втім, навіть зараз людина може прийти в частину, взяти відношення і з ним прийти у військкомат, який може направити у ту частину. Тепер це буде приблизно те саме тільки в застосунку,

– додав Костенко.

Він зауважив, що основними однаково будуть ТЦК, які набиратимуть людей. Вони мають мобілізаційні плани, згідно з якими укомплектовуються частини різними військово-обліковими спеціальностями.

"Одне іншому не заважає. Смарт-мобілізація в Дії – це швидше допоміжний інструмент", – підсумував секретар оборонного комітету Верховної Ради.

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