Проходження медогляду відбуватиметься швидше. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Терміни проходження ВЛК скорочують

У МОЗ зазначили, що продовжують працювати над виконанням рішення РНБО щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ, введене в дію Указом президента. Зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних. Зокрема:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні;

лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні;

інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

У Міністерстві наголосили, що очільники ОВА, керівники ТЦК та СП і працівники закладів охорони здоров'я повинні дотримуватися вказаних строків. Окрім того, організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

До речі, зроблено ще один крок до повної цифровізації процесів. Так, медики, які працюють у ВЛК при ТЦК, використовують електронну систему охорони здоров'я. Тому, за необхідності, можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, створювати електронні направлення на діагностичні процедури тощо.

"Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні", – додали в Міністерстві.

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В Україні перевірили 100 % ВЛК

Зауважимо, 19 жовтня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні вже перевірили всі військово-лікарські комісії. Було виявлено низку проблем щодо дотримання прав людини. Зокрема: