Прохождение медосмотра будет проходить быстрее. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Сроки прохождения ВВК сокращают

В Минздраве отметили, что продолжают работать над выполнением решения СНБО по военно-врачебной экспертизе в ВСУ, введенном в действие Указом президента. Изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных. В частности:

проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней;

инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

В Министерстве отметили, что руководители ОВА, руководители ТЦК и СП и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки. Кроме того, организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры в порядке отдельной очереди.

Кстати, сделан еще один шаг к полной цифровизации процессов. Так, медики, работающие в ВВК при ТЦК, используют электронную систему здравоохранения. Поэтому при необходимости могут просматривать уже имеющиеся записи других врачей, создавать электронные направления на диагностические процедуры и так далее.

"В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые в соответствии с заданием СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года", – добавили в Министерстве.

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В Украине проверили 100% ВВК

Заметим, что 19 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине уже проверили все военно-врачебные комиссии. Был выявлен ряд проблем соблюдения прав человека. В частности: