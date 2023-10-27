После прохождения ВЛК по результатам комиссии постановления с выводами сохраняются определенное время и имеют сроки действительности. Объясняем, могут ли вызвать на ВЛК повторно и сколько раз.

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Важно ! Законодательство в Украине устанавливает четкие сроки, когда мужчинам и женщинам нужно проходить военно-врачебную комиссию и сколько такие постановления затем действуют. Однако уполномоченные лица в ТЦК и СП могут вручать повестки на ВЛК, даже если срок действия постановления еще не истек.

Срок действия постановления ВЛК

Вообще военнообязанные проходят ВЛК через 5 лет после постановки на военный учет, то есть постановление ВЛК действует в течение 5 лет.

В случае мобилизационных мероприятий постановление ВЛК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВЛК через 12 месяцев.

Но на самом деле ТЦК могут вручать повестку на прохождение ВЛК раньше срока окончания действия предыдущего постановления ВЛК (выданного через постановку на учет или обследование для мобилизации), и в законах нигде не указаны ограничения по этому поводу или возможности отказаться от такой повестки.

В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в ТЦК, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, годен ли он, ограниченно ли годен, или непригоден. И это долг,

– объяснила адвокат Кристина Ковцун

Отказ от повестки является нарушением правил учета, за которое предусмотрена ответственность. Поэтому от повторной повестки на ВЛК отказаться невозможно.

По словам адвоката, если военнообязанный отказывается от прохождения ВЛК – это административное правонарушение, которое карается штрафом.