Після проходження ВЛК за результатами комісії, постанови з висновками зберігаються певний час та мають строки дійсності. Пояснюємо, чи можуть викликати на ВЛК повторно і скільки разів.

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Важливо! Законодавство в Україні встановлює чіткі строки, коли чоловікам та жінкам треба проходити військово-лікарську комісію та скільки такі постанови потім діють. Проте уповноважені особи в ТЦК та СП можуть вручати повістки на ВЛК навіть, якщо строк дії постанови ще не закінчився.

Термін дії постанови ВЛК

Узагалі військовозобов'язані проходять ВЛК через 5 років після постановки на військовий облік, тобто, постанова ВЛК діє протягом 5 років.

У разі мобілізаційних заходів постанова ВЛК дійсна протягом 12 місяців, тобто військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ВЛК через 12 місяців.

Та насправді ТЦК можуть вручати повістку на проходження ВЛК раніше терміну закінчення дії попередньої постанови ВЛК (виданої через постановку на облік чи обстеження для мобілізації), і в законах ніде не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.

В умовах, коли йде мобілізація, цей строк може нівелюватися, тому що в нас є указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов’язаний з’явитися в ТЦК, колишній воєнкомат, уточнити облікові дані і пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов'язок,

– пояснила адвокатка Христина Ковцун

Натомість відмова від повістки є порушенням правил обліку, за яке передбачена відповідальність. Тому від повторної повістки на ВЛК відмовитися неможливо.

За словами адвокатки, якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження ВЛК – це адміністративне правопорушення, яке карається штрафом.